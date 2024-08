Início da "Era Condé": Ceará conquistou 55,5% dos pontos disputados na Série B

Sob o comando de Léo Condé, o Ceará está vivendo o melhor momento na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe encerrou o primeiro turno na sexta colocação, com 29 pontos, a um do G-4, e ampliou as chances de conquistar o acesso à elite do Brasileirão ao término da 2ª divisão: de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro de Porangabuçu tem 27,9% de probabilidade.

Para alcançar a meta estipulada pela comissão técnica, de encerrar as 19 rodadas no G-10 e com mais de 27 pontos, o time cearense precisou emplacar uma sequência invicta, que resultou em 55% dos pontos conquistados (10 de 18) na “era Condé”. Foram seis partidas com o mineiro à beira do campo, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Além dos resultados, o Ceará demonstra maior equilíbrio e, principalmente, vontade de conquistar os resultados em campo. Diante do Guarani, por exemplo, vimos uma equipe guerreira, que mesmo sem ter uma atuação vistosa, conseguiu os três pontos. Isso tem causado reações positivas dos torcedores, que voltaram a abraçar o clube mediante o entendimento de que os atletas estão lutando para recolocar o Alvinegro de Porangabuçu na Série A.