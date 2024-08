Ceará reencontra Mancini diante do Goiás e desafia retrospecto; veja números

Demitido do Alvinegro de Porangabuçu no dia 26 de junho, estreará pelo Esmeraldino no embate contra o ex-clube.

O duelo diante do Goiás, na segunda-feira, 12, às 21 horas, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia–GO, marcará o reencontro do técnico Vagner Mancini com o Ceará. Demitido do Alvinegro de Porangabuçu no dia 26 de junho, estreará pelo Esmeraldino no embate contra o ex-clube.

O confronto será o 17° de Mancini contra o Ceará como treinador. O histórico iniciou em 2005, pela Série B, à época como técnico do Paulista. A equipe cearense venceu por 4 a 1, com gols de Paulinho Macaíba, Duílio, Sandro e Reinaldo Aleluia. Esta, inclusive, foi a única derrota do técnico registrada na 2ª divisão.