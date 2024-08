Wagner do Nascimento Magalhães apita partida entre Goiás e Ceará, pela Série B

O Ceará visita o Goiás na próxima segunda-feira, 12, às 21 horas (de Brasília), no Estádio da Serrinha. O duelo entre Esmeraldino e Vovô, válido pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão, terá arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro.

No confronto, ele será auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ). Anderson Ribeiro Gonçalves será o quarto árbitro. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Thiago Duarte Peixoto (SP).