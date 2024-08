Batatais exalta trio Pulga, Mugni e Lourenço após vitória: "Graças a Deus está do nosso lado"

O auxiliar fixo esteve à beira do campo como técnico do Vovô pela segunda vez nesta Série B

"É um jogador que não tem 'só velocidade', ele tem o drible em velocidade, que é difícil, e arremata bem. Os extremos normalmente não tem tudo isso, todo esse repertório. E o Pulga tem. Graças a Deus está do nosso lado", disse.

Na ocasião, Batatais exaltou a atuação de seu time coletivamente, mas destacou peças individuais que vivem bom momento e foram protagonistas na vitória. A dupla de meio-campistas Lucas Mugni e Lourenço foi muito elogiada, além do destaque especial para Erick Pulga, que balançou as redes duas vezes e chegou a quatro gols nos últimos três jogos.

Comandando o Ceará pela segunda vez na Série B de 2024, dessa vez pela ausência do técnico Léo Condé, que passou por um procedimento cirúrgico e cumpre o período de recuperação, o auxiliar fixo do Ceará, Anderson Batatais, concedeu entrevista coletiva após bater o Guarani, por 3 a 1, na noite desta terça-feira, 6, na Arena Castelão .

Assim como Pulga, o meia Lucas Mugni tem tido atuações de destaque com a camisa alvinegra. Para muitos torcedores, que elogiam suas atuações nas redes, o argentino vive seu melhor momento pelo Ceará. Após sair sentindo dores, tendo feito boa partida e contribuindo com uma assistência, o treinador destacou sua entrega em campo.

"É difícil você, durante 20 jogos, 30 jogos, manter uma regularidade. Vai cair uma hora. É um ser humano. Uma hora você começa a fazer as mesmas coisas, o mesmo repertório, e às vezes o adversário marca e você vai ter que se reinventar novamente. Ele andou dentro de um monte de especulações, tem o emocional dele. Mas o importante é que ele está crescendo junto com a equipe", completou.

"O Mugni é um cara que se entrega muito, corre até para onde não é para correr. Ele se entrega, e isso é bonito da parte dele. Em todo jogo, você pode ver que ele sai esgotado porque se entrega ao último [...] É um jogador que faz muita diferença, a qualidade técnica dele acha um passe para o Pulga que poucos jogadores da Série B conseguem. Ele é esse cara. Ele consegue achar passe e se entrega da forma que da forma que ele se entregou", destacou.

Autor de um belo tento de falta, Lourenço foi outro que recebeu elogios. Batatais falou sobre a dificuldade de encontrar um jogador com o perfil dele para atuar em uma Série B.

"O Lourenço tem uma arma potente que, hoje, está cada vez mais escassa, sumindo do futebol, que é bater na bola. Bate na bola bem. Uma pancada como acertou hoje, acertou contra o Ituano também. Lourenço também é um jogador muito técnico, gosta do jogo curto, tem uma virada forte, muda [o lado do campo] à longa como poucos na Série B. É um jogador tático, inteligente e cumpre função", finalizou