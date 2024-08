Ceará tem 27,9% de chance de acesso após primeiro turno da Série B, aponta UFMG

O resultado conquistado diante do Bugre de Campinas fez o Ceará alcançar a meta estipulada pelo técnico Léo Condé após a derrota para o Paysandu, pela 15ª rodada. O objetivo era encerrar o primeiro turno no G-10, com mais de 27 pontos