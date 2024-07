Ceará tem interesse na contratação do atacante Talisson Almeida, do Red Bull Bragantino

Buscando reforços para a sequência da Série B, o Ceará demonstrou interesse na contratação do atacante Talisson Almeida, do Red Bull Bragantino, e conversa com o clube paulista para chegar a um acerto. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Déo Luís e confirmada pelo Esportes O POVO .

Talisson, inclusive, foi titular no empate em 1 a 1 da equipe de Bragança com o Cuiabá, no último dia 29 de junho, em jogo da Série A do Brasileirão. Na ocasião, ele deixou o campo aos 21 minutos da segunda etapa.

Ao todo, o ponta soma 29 jogos e cinco gols marcados pelo Bragantino entre 2023 e 2024. Antes, ele havia atuado profissionalmente pelo Atlético Batistense-SC, onde jogou cinco partidas em 2021.