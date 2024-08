Pulga e Mugni participaram de 72% dos gols do Ceará nos últimos cinco jogos

O atacante, artilheiro do Vovô na Série B, contribuiu com quatro gols e uma assistências. Já o meia argentino concedeu três passes que resultaram em tento

O bom momento do Ceará na Série B sob o comando de Léo Condé, onde a equipe acumula quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate, passa, também, pelo impacto de uma dupla em específico: Erick Pulga e Lucas Mugni. Os dois, juntos, participaram de 72% dos gols do Ceará nas últimas cinco partidas da equipe.

Neste recorte, Erick Pulga contribuiu diretamente com cinco participações em gols. Além da assistência na derrota para o Paysandu, o atacante balançou as redes na vitória contra o Botafogo-SP (4x1) e no empate diante do América-MG (2x2). Na vitória sobre o Guarani nesta terça, 6, o camisa 16 anotou mais dois tentos.