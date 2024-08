"Vamos chegar cada vez mais longe", diz Lourenço após vitória do Ceará sobre o Guarani

O volante Lourenço celebrou a vitória do Ceará diante do Guarani nesta terça-feira, 6, pela Série B. Após o jogo, o camisa 97 do Vovô, que marcou um golaço de falta no duelo, exaltou o resultado alvinegro e admitiu que o time ficou surpreso com o adversário.

"Muito feliz. Primeiramente pela disposição da equipe, e segundo pelo gol e atuação. O Guarani veio um pouco diferente do que imaginávamos, mas, graças a Deus, conseguimos consertar e sair com a vitória", disse.