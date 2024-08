Ceará ultrapassa Santos e passa a ter o melhor ataque da Série B

Artilheiro Erick Pulga anotou dois gols no triunfo alvinegro Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Lourenço, com cinco tentos marcados, mesmo número de Saulo Mineiro, completam o top-3 de goleadores do Ceará na competição nacional. No duelo contra o Guarani, a vitória foi construída exatamente pelos pés do meio-campista e de Erick Pulga, que marcaram um e dois gols no duelo, respectivamente. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Melhores ataques da Série B 2024: Ceará (31 gols)

Santos (30 gols)

Goiás (25 gols)

Ponte Preta (23 gols)

América-MG (23 gols)