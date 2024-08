Em noite de golaços, Ceará vence o Guarani e cola no G-4 da Série B

Com o resultado positivo, o time de Porangabuçu chegou aos 29 pontos e subiu para a sexta posição na tabela. O próximo compromisso da equipe será na segunda-feira, 12, diante do Goiás, fora de casa.

Com um clima morno em campo, a primeira chance do duelo só foi criada aos 17 minutos, quando João Vitor, do Guarani, finalizou e a bola passou perto da meta do goleiro Richard. Depois, o Vovô respondeu com Aylon após escanteio cobrado por Mugni. No lance, o atacante cabeceou livre e desperdiçou uma boa oportunidade de marcar.

Aos 25, o Ceará enfim balançou as redes. Na área defensiva, Mugni acertou um lançamento magistral para Erick Pulga, que avançou, cortou para a esquerda e finalizou bem para abrir o placar. Depois, o Bugre iniciou sua busca pelo gol de igualdade, e conseguiu.

Em lance inusitado, Rafael Ramos errou o tempo de bola e Airton ficou frente a frente com Richard, que acabou derrubando o jogador adversário. Com isso, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Caio Dantas bateu no canto e empatou o marcador.