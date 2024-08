Ceará emenda quatro jogos sem perder e supera projeção de Léo Condé para o primeiro turno

O Vovô venceu o Guarani na noite desta terça-feira, 6, e virou do primeiro para o segundo turno da Série B com 29 pontos

Vivendo uma sequência de quatro jogos sem ser derrotado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará finalizou as 19 partidas do primeiro turno com 29 pontos após vencer o Guarani por 3 a 1 em uma noite de golaços, nesta terça-feira, 6, na Arena Castelão.

Com o resultado, o Vovô superou a pontuação projetada pelo técnico Léo Condé visando a virada de turno. O comandante alvinegro havia estipulado a pontuação mínima para virar o turno ainda em sua segunda partida à frente do clube, quando tinha duas derrotas e a equipe somava apenas 19 pontos.

"Se a gente virar o turno com 27, 28 pontos, temos tudo para brigar no segundo turno em busca de uma possível classificação para a primeira divisão", disse Condé na ocasião.