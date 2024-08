Zagueiro do Ceará, Gabriel Lacerda sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

O defensor retornou ao clube em julho , após encerramento do vínculo de empréstimo com o Sydney FC, da Austrália. Após a passagem pelo continente asiático, estava integrando o elenco de Léo Condé, sendo opção para o sistema defensivo do Vovô contra Paysandu, Avaí, Botafogo-SP e América-MG, mas sem receber minutagem.

A lesão de Gabriel Lacerda amplia a lacuna do Ceará no setor defensivo. Além do paulista de 24 anos, o ídolo Luiz Otávio realiza tratamento no Centro de Saúde e Performance (CESP) após passar por um procedimento cirúrgico para reconstrução do ligamento cruzado anterior, reforço do ligamento anterolateral e reparo do menisco lateral do joelho direito.

Para a sequência da temporada, a equipe cearense conta com Matheus Felipe, David Ricardo, Ramon Menezes e Yago Lincoln. Há expectativa de que o Ceará contrate outro zagueiro para a continuidade da Série B.