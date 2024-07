Após empréstimo, Gabriel Lacerda é reintegrado e treina com elenco do Ceará

O zagueiro Gabriel Lacerda, que estava no Sidney FC, da Austrália, por empréstimo junto ao Ceará, está de volta ao Alvinegro de Porangabuçu e já treina com o restante do elenco., tornando-se, assim, uma opção para o técnico Léo Condé na defesa alvinegra. A informação foi divulgada de forma inicial pelo portal NE 45 e confirmada pelo Esportes O POVO.

No país da Oceania, Lacerda disputou 26 jogos, sendo o último no dia 18 de maio. O atleta, revelado nas categorias de base do Vovô, havia perdido espaço no clube e foi negociado em setembro de 2023. No contrato, existia um valor fixado de compra, mas os australianos não exerceram. Vale ressaltar que com o Alvinegro, o defensor possui contrato até o final de 2025.