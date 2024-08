"Temos que somar os três pontos", diz Mugni, do Ceará, sobre duelo contra Guarani

O Ceará só depende de si para alcançar as metas estipuladas pelo técnico Léo Condé há quatro rodadas: encerrar o primeiro turno da Série B no G-10 e com mais de 27 pontos na tabela de classificação

O Ceará só depende de si para alcançar as metas estipuladas pelo técnico Léo Condé há quatro rodadas: encerrar o primeiro turno da Série B no G-10 e com mais de 27 pontos na tabela de classificação. Por isso, o duelo diante do Guarani, marcado para terça-feira, 6, às 21 horas, na Arena Castelão, é considerada decisiva para as pretensões do Alvinegro de Porangabuçu na competição nacional.

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o meio-campista Lucas Mugni comentou a importância de conquistar os três pontos. Em caso de vitória e uma combinação de resultados, envolvendo Mirassol, Vila Nova, América-MG e Sport, o Vovô pode finalizar o primeiro turno no G-4. Porém, o foco do elenco, de acordo com o camisa 10, está em faturar a vitória, independente de colocar ou não o Ceará na zona de acesso.

“É mais uma linda oportunidade (de vencer). Temos que tentar fazer o melhor. Esquecer o G-4. Queremos nos manter aí, beleza, mas temos que somar os três pontos. Se conseguirmos fazer isso jogo a jogo, no final, acabaremos no G-4”, disse Lucas Mugni, meio-campista do Ceará.