Veja cenários para o Ceará encerrar o primeiro turno da Série B no G-4

A meta do Ceará, porém, é mais conservadora. O objetivo do técnico Léo Condé é superar os 27 pontos e encerrar o primeiro turno da Série B no G-10. Para isso, basta vencer o Guarani

O Ceará tem a possibilidade de encerrar o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro no G-4. Ocupando a 7ª colocação, com 26 pontos, está a três do quarto colocado, o Vila Nova.

Para conseguir entrar na zona de acesso, o Alvinegro de Porangabuçu precisará vencer o Guarani na terça-feira, dia 5 de agosto, na Arena Castelão, e torcer pelas derrotas de Vila Nova e América-MG, contra Paysandu e Brusque, respectivamente, e para que o Sport não vença o Santos.

Outra possibilidade é a derrota do Mirassol para a Chapecoense. A equipe mirassolense ocupa a 3ª colocação, com 29 pontos, e tem saldo de gols inferior ao do Ceará (4 a 5).