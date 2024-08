Léo Condé passa por cirurgia e não poderá comandar o Ceará por 10 dias

O Ceará não poderá contar com o técnico Léo Condé à beira do campo pelos próximos 10 dias. Isso porque o comandante alvinegro foi submetido a uma pequena intervenção cirúrgica no intestino na manhã desta quinta-feira, 1º, em Fortaleza. A informação foi divulgada pela assessoria do clube.

Em nota, o Vovô comunicou que o treinador já recebeu alta médica e iniciará o processo de recuperação na sua residência. No período, ele contará com cuidados do Centro de Saúde e Performance do Ceará.