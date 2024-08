Barceló inicia transição e pode ser opção para o Ceará contra Guarani; Richardson é dúvida

Facundo Barceló comemora gol no jogo Ceará x Coritiba, no Castelão, pela Série B 2024 Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Desfalque do Ceará contra Botafogo-SP e América-MG, o centroavante Facundo Barceló iniciou o período de transição, apurou o Esportes O POVO, e pode ser opção para o técnico Léo Condé na terça-feira, dia 6, contra o Guarani, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta esteve tratando lesão no adutor no Centro de Saúde e Performance (CESP) nas últimas duas semanas, após ser substituído com desgaste na vitória do Alvinegro de Porangabuçu contra o Avaí–SC.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A reintegração de Barceló, no entanto, deverá ser gradual, visando uma recuperação completa, para que o atleta não volte a sentir dores no local lesionado. Para a posição, Léo Condé conta com Aylon e Saulo Mineiro.