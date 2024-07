Inter x Ceará pelo sub-20 tem briga generalizada com socos e pontapés; veja vídeo

O Vovô acabou derrotado por 1 a 0 para o Colorado no CT Morada dos Quero-Queros, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20

A partida entre Internacional e Ceará pelo Campeonato Brasileiro sub-20, realizada nesta quarta-feira, 31, no CT Morada dos Quero-Queros – casa do Colorado –, ficou marcada por uma briga generalizada com socos e pontapés entre os atletas dos dois times.

A confusão começou após a marcação de uma falta no centro do campo. Em meio aos empurrões, o camisa 11 do Ceará, Kadu, acertou um soco no rosto do camisa 5 do Internacional, Bernardo, atitude que desencadeou o conflito e novas agressões físicas.