Após contato do Athletico-PR, Ceará consegue manter Matheus Felipe até o final da Série B

O zagueiro Matheus Felipe seguirá no Ceará até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do interesse do Athletico-PR em tê-lo como reforço na defesa visando as disputas da Série A e da Copa Sul-Americana, o clube não seguiu adiante com a ideia. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

O Furacão chegou a manifestar o desejo de contar com o atleta, mas o Ceará argumentou ao clube paranaense que o defensor está entre os titulares de Léo Condé, sendo, inclusive, capitão do time, estando em posição de destaque na temporada.

Em 2024, Matheus Felipe atuou em 28 partidas, com 2.124 minutos em campo, de acordo com o site oGol, tendo marcado em uma oportunidade.