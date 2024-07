"Não está em pauta agora", diz CEO sobre chance do Ceará virar SAF

CEO do Ceará , Danilo Bittencourt concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , na manhã desta quarta-feira, 31. Na oportunidade, o executivo comentou sobre vários assuntos relacionados ao Vovô, e, entre eles, a possibilidade do clube se tornar SAF.

“Falamos informalmente sobre isso (SAF). Não está em pauta agora. Isso é algo para ser discutido pelo Conselho Deliberativo do clube. Tem que ser (uma ideia) amadurecida", disse o CEO.

Na sequência, Danilo também projetou a possível mudança de associação para a SAF na próxima gestão do Ceará - seja com João Paulo Silva como presidente ou não. Para ele, o modelo mais interessante é o do Bayern de Munique, da Alemanha, onde o clube segue com a maior parte da porcentagem da SAF.

"O modelo de SAF que vai ser adotado é uma outra situação. Eu defendo o modelo do Bayern de Munique, onde você busca investidores e se transforma numa empresa autônoma", finalizou.