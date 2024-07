Léo Condé exalta goleada do Ceará e fala sobre possíveis contratações: "Uma ou duas peças"

Com a goleada diante do Botafogo-SP na noite dessa quinta-feira, 25, o Ceará assumiu a oitava colocação na tabela da Série B e voltou a se aproximar do G-4. Em entrevista coletiva após a partida, Léo Condé fez uma análise positiva sobre a atuação do Vovô e falou sobre a posição do clube em relação às contratações nesta janela de transferências.

“É de uma importância muito grande esse resultado, principalmente pela maneira que a equipe se portou. Conseguir um resultado expressivo em um jogo impositivo tem uma importância grande pra gente. Então isso nos dá uma luz daquilo que queremos e podemos buscar dentro da competição”, avaliou o técnico.

Com algumas mudanças no ataque da equipe, Condé viu seus comandados fazerem uma excelente atuação ofensiva. Em coletiva, o treinador destacou o desejo de manter as formações táticas utilizadas contra a Pantera. “A ideia principal é jogar da forma que jogamos hoje, com a variação de um 4-3-3 ou 4-2-4”, enfatizou.