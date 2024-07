Com gol e assistência, Lourenço se destaca em goleada do Ceará diante do Botafogo-SP

Titular do meio-campo do Ceará, Lourenço somou mais uma boa atuação com a camisa alvinegra nesta quinta-feira, 25, na goleada da equipe por 4 a 1 diante do Botafogo-SP, pela Série B. No duelo, o camisa 97 do Vovô marcou um dos gols da vitória elástica e ainda contribuiu com uma assistência.

Primeiro, o volante cobrou falta e cruzou para Erick Pulga, de peixinho, abrir o placar na Arena Castelão. Depois, já no segundo tempo, ele recebeu de Saulo Mineiro e finalizou forte no canto do goleiro Michael, do time paulista, para deixar sua marca no embate.