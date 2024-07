Saulo Mineiro ultrapassa Barceló e se isola como artilheiro do Ceará na Série B

O atacante também assumiu a vice-artilharia geral do Ceará na temporada, com sete gols, atrás apenas de Erick Pulga, que soma 12 tentos

Autor do segundo gol da vitória do Ceará sobre o Botafogo-SP nesta quinta-feira, 25, na Arena Castelão, o atacante Saulo Mineiro chegou ao quinto tento na Série B e se isolou como artilheiro do Vovô na competição.



Antes da partida contra o time paulista, Saulo estava empatado com Facundo Barceló na artilharia do Alvinegro na Segundona. Ambos haviam anotado quatro gols no certame. O uruguaio, que desfalcou o Vovô na partida por conta de uma lesão no adutor, foi ultrapassado pelo companheiro de ataque.