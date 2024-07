Pulga exalta goleada do Ceará contra Botafogo-SP e comemora: "Feliz de voltar a ajudar"

Erick Pulga voltou a balançar as redes no triunfo alvinegro Crédito: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Em seguida, o camisa 16 do Alvinegro de Porangabuçu ainda destacou a boa atuação da equipe do técnico Léo Condé ante o time paulista. Com a vitória, o time cearense subiu na tabela da Série B e agora é o oitavo colocado com 25 pontos somados - dois atrás do Novorizontino, quarto lugar. "A gente se impôs no jogo. Colocamos o ritmo em cima do adversário, e fomos felizes em fazer o resultado logo no primeiro tempo. No segundo, administramos e conseguimos mais um gol."