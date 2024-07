Lucas Rian relembra ligação de Condé antes de acerto e revela "sonho" de jogar pelo Ceará

Além de citar a grandeza do Ceará e da sua torcida, o camisa 77 relembrou que teve uma importante conversa com Léo Condé por meio de uma ligação feita pelo próprio treinador. O atacante ainda revelou que tinha, desde 2022, um sonho de jogar pelo Alvinegro.

Apresentado oficialmente pelo Ceará , o atacante Lucas Rian, que já estreou pelo Vovô na Série B , comentou sobre os fatores que o fizeram aceitar a proposta do clube cearense em meio às opções que tinha no mercado da bola.

“A minha vida sempre foi feita de desafios. Eu fui para o Japão e passei um ano lá. Praticamente um ano sofrível. Não consegui desfrutar do futebol. Acho que foi até um pouco injusto a minha passagem lá. Mas o que me fez vir para o Ceará foi a grandeza do clube e da torcida. O primeiro contato que tive com o professor Léo Condé também, ele me ligou e conversamos bastante”, comentou.

“Eu já tinha esse sonho de vestir a camisa do Ceará desde 2022. Teve até uns contatos com meu empresário para eu vir, mas não tivemos êxito neste primeiro contato com o Ceará. Hoje, podendo estar aqui vestindo essa camisa, tenho certeza que vamos colher bons frutos”, concluiu.

Características de jogo e semelhança com Erick Pulga

Diante da ausência de Erick Pulga na última rodada, quando o Ceará venceu o Avaí fora de casa, Lucas Rian foi utilizado por Léo Condé pelo lado esquerdo do ataque. O atacante, entretanto, ponderou que não tem preferência e que pode atuar em ambas pontas do campo.