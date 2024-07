Lucas Rian estreia com personalidade e é destaque em vitória do Ceará sobre o Avaí

O atacante elevou a intensidade do setor alvinegro no segundo tempo e criou boas situações pelo lado esquerdo. O meia Andrey também estreou, mas com menor minutagem

Recém-contratado pelo Ceará, o atacante Lucas Rian protagonizou uma estreia positiva pelo Vovô na noite desta sexta-feira, 19, na vitória sobre o Avaí. O camisa 77 entrou no início do segundo tempo e foi o principal destaque da equipe cearense na Ressacada (SC).

Com personalidade, Lucas Rian chamou o jogo para si e elevou a qualidade do setor ofensivo alvinegro, que pouco rendeu no primeiro tempo – nenhuma finalização sequer no gol do Avaí. Intenso e com boa capacidade no um contra um, o atacante criou boas jogadas pelo lado esquerdo, inclusive tendo chance de balançar as redes.