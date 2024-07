Léo Condé volta a vencer uma partida após nove jogos

Antes de assumir o Ceará, Condé estava comandando o Vitória–BA. Pelo clube baiano, registrou sete jogos consecutivos sem vitórias, resultando no encerramento do vínculo

O técnico Léo Condé pôs fim ao jejum de vitórias da carreira que durava nove partidas. Diante do Avaí na sexta-feira, 19, no Estádio da Ressacada, conduziu o Ceará a vitória na 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O triunfo, inclusive, foi o primeiro do treinador à frente do Alvinegro de Porangabuçu. Anteriormente, havia registrado duas derrotas, para Santos e Paysandu, respectivamente.

Antes de assumir o Ceará, Condé estava comandando o Vitória–BA. Pelo clube baiano, registrou sete jogos consecutivos sem vitórias, resultando no encerramento do vínculo. Neste período, foram dois empates e cinco derrotas.