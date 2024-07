Lucas Rian e Andrey causam boa impressão em estreia pelo Ceará e podem revigorar elenco

O atacante mudou o panorama para o Ceará no segundo tempo e mostrou personalidade, enquanto o meio-campista, com menor minutagem, conseguiu ser eficiente

A entrada de Lucas Rian no início do segundo tempo no lugar de Facundo Barceló, substituído por desgaste físico, mudou o panorama da partida para o Ceará. O atacante potencializou a transição do time, chamou a responsabilidade para si e elevou a qualidade do setor ofensivo, que pouco rendeu no primeiro tempo – nenhuma finalização sequer no gol do Avaí.

Dois primeiros reforços anunciados pelo Ceará na atual janela de transferências, Lucas Rian e Andrey causaram boa impressão na estreia com a camisa alvinegra na vitória sobre o Avaí, na Ressacada (SC), na última sexta-feira. O atacante ex-Confiança mostrou personalidade e foi o grande destaque do Vovô, enquanto Andrey, apesar da menor minutagem, conseguiu ser eficiente.

O ataque do Vovô, antes inofensivo com Raí Ramos improvisado de ponta-direita e Aylon aberto pela esquerda, passou a incomodar a defesa do Leão da Ilha com Lucas Rian em campo. Intenso e com boa capacidade no um contra um, o camisa 77 criou jogadas individuais, arriscou cruzamentos e poderia até ter balançado as redes, não fosse pelo excesso de capricho na grande oportunidade que teve.



Em números, mesmo jogando apenas um tempo da partida, Lucas Rian foi o jogador do Ceará que mais acertou dribles ao lado de Matheus Bahia, dois no total. Também foi o que mais arriscou finalização, com quatro chutes, mas nenhum na direção correta da baliza, e o segundo em cruzamentos, atrás apenas de Lucas Mugni. Além disso, contabilizou um desarme e uma interceptação. Os dados são do Footstats.

Pelo bom desempenho, não será surpresa caso Léo Condé escale Lucas Rian como titular diante do Botafogo-SP na próxima quinta-feira. Para o confronto, o treinador deve contar com o retorno de Erick Pulga, desfalque na última rodada por conta de uma virose. Com a dupla, o comandante pode formar uma composição que casa bem com o modelo de jogo baseado em transições.