Após virose, Pulga volta a treinar e fica à disposição para duelo contra Botafogo-SP

O atleta, inclusive, deverá estar entre os relacionados para o duelo diante do Botafogo-SP na quinta-feira, 25, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o Leão da Ilha, Condé escalou Aylon pela esquerda para suprir a lacuna deixada por Pulga.

Ausência na vitória contra o Avaí , no Estádio da Ressacada, na sexta-feira, 19, por virose, o ponta-esquerda Erick Pulga, do Ceará , treinou normalmente durante o final de semana e volta a ficar à disposição da comissão técnica de Léo Condé.

Jejum de gols de Erick Pulga

Artilheiro do Ceará em 2024, com 11 gols marcados em 29 partidas, o ponta-esquerda vive a maior sequência de jogos sem registrar tentos, estando sem marcar há seis jogos. A última vez que balançou as redes foi no dia 10 de junho, contra o Vila Nova, na derrota do Vovô por 3 a 2 em Goiânia.

Desde então, a única participação em gol registrada, foi na derrota por 2 a 1 para o Paysandu, quando assistiu Rafael Ramos. Essa, inclusive, foi a terceira assistência de Pulga no ano.