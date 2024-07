Principal 'garçom' do Ceará, Lucas Mugni vive temporada com mais assistências da carreira

O meio-campista Lucas Mugni, do Ceará, teve participação direta na vitória contra o Avaí na sexta-feira, 19, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 24 minutos do 2° tempo, o camisa 10 do Vovô cobrou escanteio e o zagueiro David Ricardo completou em gol, assegurando os três pontos para o time cearense.

Com o passe para o tento, o argentino de 32 anos registrou a sétima assistência em 2024. Além de ser o principal 'garçom' do Ceará, Lucas Mugni vive a temporada com mais contribuições da carreira.

O recorde de assistências do meio-campista era de cinco, registrado em 2022, quando atuava pelo Bahia. Naquela temporada, Mugni atuou em 42 partidas.