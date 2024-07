Ceará bate Avaí com gol de David Ricardo, volta a vencer e sobe na tabela da Série B

Próximo compromisso do time alvinegro será diante do Botafogo-SP, na quinta-feira, 25, às 21h30min, na Arena Castelão

Com uma escalação diferente da habitual, com Raí Ramos sendo o ponta-direita, a equipe alvinegra teve uma primeira etapa apática e não ofereceu perigo ao time catarinense em nenhum momento dos primeiros 45 minutos. O Avaí, por sua vez, manteve a posse de bola, mas sem efetividade.

Com o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu chegou aos 22 pontos e subiu na tabela de classificação da Segundona. O próximo compromisso do time será diante do Botafogo-SP, na quinta-feira, 25, às 21h30min, na Arena Castelão.

O Ceará voltou a sentir o gosto da vitória na Série B nesta sexta-feira, 19. No estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), o Vovô venceu o Avaí por 1 a 0 com gol de David Ricardo pela 16ª rodada da competição nacional.

A prova é que a primeira grande chance do duelo ocorreu apenas aos 34 minutos. No lance, Giovanni finalizou forte de longa distância e Richard fez grande intervenção com a ponta dos dedos. Depois, os times seguiram errando passes bobos, além de mostrarem falta de criatividade ofensiva.

Na volta para a etapa final, Léo Condé colocou o recém-chegado Lucas Rian no lugar de Rafael Ramos para tentar quebrar a linha defensiva do Leão da Ilha. A estratégia deu certo. Mesmo com uma atuação coletiva abaixo do nível, o Ceará aumentou sua produção ofensiva com a participação do camisa 77.

Aos 23, o Vovô conseguiu seu gol salvador com David Ricardo. Em cobrança de escanteio, Mugni jogou a bola na área e o zagueiro subiu bem para cabecear, estufando as redes da Ressacada. No lance seguinte, o Avaí quase empatou tudo com Mário Sérgio, que parou no travessão.