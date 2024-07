Condé revela que David Ricardo jogou com dores e exalta entrega do elenco contra Avaí

Autor do gol da vitória sobre o Avaí, o zagueiro precisou superar dores na sola do pé para atuar durante toda a partida na Ressacada

Além de exaltar David Ricardo, Léo Condé também ressaltou que outros jogadores também tiveram que vencer “dor e cansaço” na Ressacada, como Barceló, que precisou ser substituído no intervalo por questões físicas. O comandante ainda enfatizou que o resultado não foi construído apenas com questões táticas, mas com superação e entrega dos atletas.

Autor do gol da vitória do Ceará sobre o Avaí , o zagueiro David Ricardo precisou superar dores na sola do pé para atuar os 90 minutos da partida. Em entrevista coletiva, o treinador Léo Condé revelou que o defensor foi a campo “na entrega e na raça”.

“É um momento que a gente vai chegando para a última etapa da temporada e são muitos jogos, muitas viagens. A Série B é uma competição desgastante. Não é um privilégio do Ceará. Quase todas as equipes passam por isso. Realmente o David estava sentindo muito a sola do pé. Mas foi na entrega, na raça mesmo. Não só ele, como vários outros jogadores que vinham atuando pouco e se dedicaram ao máximo. Foi uma vitória não só da parte tática, mas da superação e entrega dos jogadores. Superaram dor e cansaço para construirmos essa vitória importante”, revelou.



Léo Condé almeja terminar primeiro turno entre os dez da tabela para brigar forte por acesso

Em entrevista coletiva concecida após a derrota para o Paysandu, Léo Condé estipulou entre 27 e 28 pontos como meta antes do término do primeiro turno para que o Ceará mantenha-se competitiva pelo G4. Após o triunfo sobre o Avaí, o treinador voltou a falar sobre o tem, desta vez reforçando a importância da equipe estar entre os dez primeiros colocados antes do início da segunda metade do torneio.

