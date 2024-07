Léo Condé terá retorno de Saulo e Recalde para duelo entre Ceará e Botafogo-SP

Existe também a expectativa de que Erick Pulga volte a ser opção para o comandante. O artilheiro do Vovô desfalcou a equipe na última rodada por conta de uma virose

O treinador Léo Condé deve ter retornos importantes para o próximo compromisso do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, que será diante do Botafogo-SP, na quinta-feira, 25, na Arena Castelão.

Saulo Mineiro e Jorge Recalde voltam a ser opção após cumprirem suspensão na última rodada. O atacante desfalcou o Vovô contra o Avaí por ter completado a série de três cartões amarelos, enquanto o meia paraguaio ficou fora por ter sido expulso contra o Paysandu.