Na Ressacada, Ceará conquista primeira vitória sob comando do treinador Léo Condé

Agora o comandante do Vovô busca a primeira vitória atuando diante do torcedor alvinegro. Na próxima quinta-feira, o Alvinegro recebe o Botafogo-SP no Castelão

A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Avaí na noite desta sexta-feira, 19, na Ressacada (SC), marcou o primeiro resultado positivo de Léo Condé como treinador do clube. Nos dois jogos anteriores em que havia comandado o Vovô na Beira do campo, o time cearense acabou derrotado em ambos.

Além de ter sido o primeiro triunfo de Léo Condé com o Alvinegro, o resultado também marcou o fim do jejum do Ceará de nunca ter vencido o Avaí atuando como visitante pela Série B. Antes da vitória desta sexta, 19, o Vovô havia enfrentado o Leão da Ilha 13 vezes fora de casa pela Segundona, com nove triunfos do time catarinense e quatro empates.