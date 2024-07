"O Ceará não pode ficar brigando na parte de baixo", ressalta David Ricardo após vitória

Defensor foi autor do gol que decretou a vitória do Ceará em 1 a 0 diante do Avaí na noite desta sexta-feira, 19, pela Série B do Brasileirão

Autor do gol do Ceará na vitória diante do Avaí fora de casa na noite desta sexta-feira, 19, o defensor David Ricardo avaliou a importância do triunfo alvinegro na saída de campo. Na análise do jogador, o Vovô não deve brigar nas posições inferiores na tabela e vem se dedicando para crescer no campeonato.

"Fiz um gol importante. A gente tava precisando dessa vitória pra subir. Uma equipe como o Ceará não pode ficar brigando na parte de baixo da tabela. A gente vem trabalhando forte, se dedicando", frisou ele.

Em relação à dedicatória do gol, o atleta informou que o fez para o filho Mateo, que deve nascer em breve, e para a mãe.