Ceará encerra jejum como visitante na Série B após dois meses

A vitória do Ceará diante do Avaí por 1 a 0 nesta sexta-feira, 19, na Ressacada, em Florianópolis (SC), marcou o fim do jejum da equipe alvinegra como visitante na Série B 2024. O Vovô já acumulava cinco partidas sem vencer fora de casa pela competição nacional.

O último triunfo do Alvinegro fora dos seus domínios havia ocorrido diante do Novorizontino, no dia 10 de maio. Desde então, o time sofreu quatro derrotas (Vila Nova, Brusque, Ponte Preta e Paysandu) e um empate (Operário-PR).