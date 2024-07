CEO do Ceará, Danilo Bittencourt explica função: "Implementar estratégias"

Anunciado como CEO do Ceará, Danilo Bittencourt iniciou os trabalhos em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, e explicou que a função será voltada para o desenvolvimento de estratégias visando à área administrativa.

A chegada de Bittencourt é parte da reformulação iniciada no final de 2023, promovida pelo presidente João Paulo Silva. A ideia é que o CEO contribua em todas as áreas administrativas, como marketing, comercial e financeiro.



“Encaro com muito entusiasmo essa minha chegada a esse grande clube que é o Ceará. Chego para gerir, somar, inovar e, acima de tudo, respeitar a história do Vozão. O convite veio por parte do presidente João Paulo Silva e eu aceitei para me dedicar, implementar estratégias e uma visão muito clara de fortalecer nossa equipe dentro e fora de campo, na área administrativa”, disse Danilo Bittencourt, em entrevista ao site oficial do Ceará Sporting Club.