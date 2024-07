Com vitória do CRB, Ceará perde uma posição e fica a dois pontos da zona de rebaixamento

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe cearense tem 20,8% de chances de ser rebaixado para à Série C

O Ceará está flertando com a zona de rebaixamento. Com a vitória do CRB diante do Botafogo-SP nesta quinta-feira, 17, em duelo atrasado da 9ª rodada, o Alvinegro de Porangabuçu perdeu uma posição, caindo da 13ª para a 14ª colocação, ficando a dois pontos do Z-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Léo Condé, inclusive, pode entrar na zona de descenso caso seja derrota pelo Avaí nesta sexta-feira, 19. Para isso, é necessário que Botafogo-SP, Chapecoense e Amazonas vençam Brusque, Novorizontino e América-MG, respectivamente.

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe cearense tem 20,8% de chances de ser rebaixado para à Série C.