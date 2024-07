Lucas Rian é regularizado no BID e pode estrear pelo Ceará contra o Avaí

Recém-contratado, o atacante embarcou com a delegação alvinegra para Santa Catarina e tem possibilidade de iniciar como titular, devido à ausência de Erick Pulga, por virose

Recém-contratado, o atacante embarcou com a delegação alvinegra para Santa Catarina e tem possibilidade de iniciar como titular, devido à ausência de Erick Pulga, por virose.

O ponta-direita Lucas Rian foi regularizado pelo Ceará no BID da CBF nesta quarta-feira, 17, e estará à disposição do técnico Léo Condé contra o Avaí.

No ano, o atacante de 24 anos disputou 20 partidas pelo Confiança, entre Campeonato Sergipano, Copa do Brasil e Série C, registrando seis gols.

A provável escalação para enfrentar o Avaí tem: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo (Ramon Menezes) e Matheus Bahia; Lourenço, Patrick De Lucca e Lucas Mugni; Lucas Rian, Aylon e Facundo Barceló.