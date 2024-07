Sem Pulga e com Lucas Rian, Ceará embarca para Santa Catarina para enfrentar Avaí

O Esportes O POVO apurou que Erick Pulga está com virose e por isso não seguiu viagem com a delegação do Alvinegro de Porangabuçu

O Ceará embarcou para Santa Catarina nesta quarta-feira, 17, com 22 relacionados. Entre as ausências, estão o volante Richardson, o ponta-esquerda Erick Pulga e o ponta-direita Facundo Castro. Na sexta-feira, 19, o Alvinegro de Porangabuçu duela contra o Avaí, no Ressacada, às 19 horas (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Esportes O POVO apurou que Erick Pulga está com virose e por isso não seguiu viagem com a delegação do Alvinegro de Porangabuçu. Facundo Castro, por sua vez, segue em transição.

Richardson esteve à disposição de Léo Condé contra o Paysandu, mas não embarcou para o duelo contra o Avaí. A situação clínica do volante será atualizada no boletim pré-jogo, divulgado uma hora antes do início da partida.