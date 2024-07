Ex-Fortaleza, Lucas Crispim é oferecido ao Ceará, mas clube descarta contratação

O meio-campista Lucas Crispim, do Buritam United, da Tailândia, foi oferecido ao Ceará para reforçar o elenco na continuidade da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esportes O POVO apurou que o atleta foi sugerido por um intermediário, solicitando um elevado salário para acertar com o Alvinegro de Porangabuçu.



A diretoria do Vovô, porém, sequer abriu negociações para tê-lo no elenco de Leo Condé. A ideia do staff do Ceará era contratar um atleta para substituir Guilherme Castilho, emprestado ao Juventude-RS para a disputa da Série A. Visando a lacuna, o Alvinegro de Porangabuçu encaminhou a contratação do volante Andrey, do Coritiba.

Além do salário pedido, a identificação com o Fortaleza resultou no distanciamento do meio-campista com o Ceará. Entre 2021 e 2023, Lucas Crispim atuou pelo Tricolor do Pici em 128 partidas, com nove gols e 17 assistências no período. No clube, conquistou o tricampeonato do Cearense e a Copa do Nordeste.