A pedido do presidente, diretores do Ceará entregam os cargos; clube vai contratar executivo

A pedido do presidente João Paulo Silva , todos os diretores do Ceará colocaram o cargo à disposição nesta segunda-feira, 2. Com a medida, os 16 cargos de diretoria do clube estão vagos até a contratação de um diretor-executivo, que atuará na reformulação dos postos visando 2024. Além disso, o gestor será responsável por reduzir o número de cúpulas da Diretoria Executiva.

Os anúncios dos novos dirigentes deve ser realizados, no máximo, até próxima semana. Além do diretor-executivo, João Paulo Silva trabalha para anunciar um gerente ou executivo de futebol para começar a planejar a próxima temporada.

Cotado para o cargo de diretor-executivo

Um dos nomes em pauta para assumir o cargo de diretor-executivo do Ceará é o de Danilo Bittencourt. Existe proximidade entre João Paulo Silva e o profissional, que atua como Chefe de Operações Financeiras no Esporte Clube Bahia.

Procurado pelo Esportes O POVO, Bittencourt comentou que estaria disposto a ouvir a proposta do Ceará, mas citou estabilidade no clube baiano. Existe proximidade entre o presidente do executivo do Alvinegro de Porangabuçu e o profissional do Bahia.