Ceará busca primeira vitória como visitante diante do Avaí em duelos pela Série B

O Ceará visita o Avaí nesta sexta-feira, 19, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis–SC, buscando conquistar a primeira vitória como visitante diante do Leão da Ilha em duelos pela Série B do Campeonato Brasiliro. O embate marcará o 14° encontro entre as equipes na divisão de acesso.

Em 13 confrontos, o Avaí registra nove vitórias. Nas outras quatro oportunidades, a partida terminou empatada.

Englobando todas as competições, cearenses e catarinenses duelaram em 31 oportunidades, com oito vitórias do Ceará, 14 do Avaí e nove empates. No histórico recente, o Alvinegro de Porangabuçu não vence há três partidas: um empate e dois reveses.