Ceará encaminha contratação de Andrey, do Coritiba, por empréstimo

O Esportes O POVO apurou que a chegada de Andrey preencherá a lacuna no meio-campo após a saída de Guilherme Castilho, emprestado ao Juventude-RS até o final do Brasileirão.

Em 2024, o volante atuou em sete partidas, sendo seis pelo Campeonato Paranaense e uma pela Série B. No início de fevereiro, Andrey havia comunicado o desejo de deixar o Coxa-Branca, após o rebaixamento para a 2ª divisão. O vínculo com o Coritiba vai até dezembro de 2025.

O Ceará está próximo de oficializar a contratação do volante Andrey, ex-Vasco. Aos 26 anos, o meio-campista tem negociação encaminhada para defender o Vovô, por empréstimo, na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada inicialmente por Danilo Queiroz, do Futebolês, e confirmada pelo Esportes O POVO .

Na carreira, além do Coritiba, Andrey tem passagem pelo Vasco-RJ. No clube carioca, se profissionalizou e atuou em 154 partidas, com 11 gols e nove assistências. Pela base do Gigante da Colina, o volante disputou o Sul-Americano Sub-17 e a Copa do Mundo Sub-17, em 2015, pela Seleção Brasileira.

Veja carreira de Andrey