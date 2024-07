Ceará encaminha empréstimo de Guilherme Castilho ao Juventude

Com a camisa do Alvinegro de Porangabussu, o meia disputou 87 partidas e marcou 14 gols entre 2022 e 2024

O meia Guilherme Castilho está próximo de deixar o Ceará por empréstimo para defender o Juventude-RS na sequência da temporada de 2024. O jogador, que chegou ao Vovô em 2022 como a maior contratação da história do clube, deve vestir a camisa da equipe gaúcha para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

Adquirido por R$ 9,6 milhões junto ao Atlético MG, Castilho foi um investimento significativo para o Ceará, especialmente no ano em que o clube foi rebaixado para a Série B. Apesar dos altos custos, que o Alvinegro de Porangabuçu continua a pagar ao Galo, um diretor do Atlético-MG confirmou que "está tudo certo" quanto aos pagamentos do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O contrato de Castilho com o Alvinegro vai até 2027, mas o acordo de empréstimo prevê que o Juventude-RS será responsável por 100% dos salários do jogador durante seu período no clube. Essa transferência temporária pode ser uma oportunidade para o meia ganhar mais tempo de jogo e brilhar com a camisa do time Gaúcho na Série A.