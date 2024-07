Com média de um gol sofrido por jogo, Ceará tem a terceira pior defesa da Série B

O Vovô só fica à frente de Guarani (24) e Ituano (34). As equipes ocupam a 20ª e 19ª colocação, respectivamente, com 11 e 7 pontos

A derrota para o Paysandu por 2 a 1 na sexta-feira, 12, deixou o Ceará no TOP-3 de piores defesas da Série B do Campeonato Brasileiro, superando o Brusque–SC. Com 20 gols sofridos em 15 partidas, o Alvinegro de Porangabuçu tem o terceiro pior sistema defensivo da divisão de acesso, com média de 1,3 tento por jogo.

O Vovô só fica à frente de Guarani (24) e Ituano (34). As equipes ocupam a 20ª e 19ª colocação, respectivamente, com 11 e 7 pontos.

Nos últimos sete jogos, apenas em uma partida o Ceará ficou sem sofrer gols, no empate em 0 a 0 contra o Sport. Neste período, foram 12 tentos sofridos, com média de quase dois por jogo.