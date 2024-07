Ceará realiza a 5ª pior campanha da sua história na Série B após 15 partidas

A campanha do Ceará no ano é superior a de 2015, 2006, 2013 e 2012, quando registrou 11, 14, 17 e 18 pontos, respectivamente

O Ceará está realizando a 5ª pior campanha da sua história após 15 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro desde 2006. Com a derrota para o Paysandu na sexta-feira, 12, a equipe cearense permaneceu com os 19 pontos, caindo para a 13ª posição.

O Alvinegro de Porangabuçu registra em 2024, inclusive, o segundo maior número de derrotas na “era dos pontos corridos” da 2ª divisão, com seis revezes sofridos em 15 partidas, ficando à frente apenas do registrado em 2015, quando foi derrotado em oito oportunidades.

