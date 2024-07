"Temos tempo para conquistar o objetivo", diz Barceló sobre luta do Ceará pelo acesso

Questionado sobre a má fase do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, Facundo Barceló se mostrou incomodado, mas ressaltou que duas vitórias seguidas da equipe podem mudar o atual cenário. Em entrevista coletiva, o atacante uruguaio comentou que o pensamento do elenco é encerrar a sequência negativa o quanto antes e que ainda existe tempo para conquistar o acesso.

Em outro momento da entrevista coletiva, Barceló voltou a analisar o momento do Vovô na competição em relação ao G4. Na perspectiva do atacante, o cenário parelho do torneio é um fator favorável, já que o Alvinegro, mesmo somando apenas quatro pontos dos últimos 21 disputados, ainda não está tão distante do topo da tabela.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club