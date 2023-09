Sem espaço, Lacerda negocia saída do Ceará e será emprestado para clube da Austrália

Sem espaço, Gabriel Lacerda deve deixar o Ceará por empréstimo para o Sidney FC, da Austrália, de acordo com Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. Na negociação, o Alvinegro de Porangabuçu irá fixar um valor de compra para caso o time queira adquirir em definitivo o zagueiro de 24 anos.

O tempo de empréstimo será de 10 meses e existe uma clausula que permite que o Alvinegro de Porangabuçu peça o retorno do atleta no início da temporada brasileira em 2024, caso assim deseje. Antes de efetivar o acordo, o Vovô optou por estender o contrato de Lacerda até o fim de 2025 — antes o vínculo iria até o término de 2024.

Cria das categorias de base do Ceará — com formação também no Palmeiras e Figueirense —, o atleta não é relacionado para os jogos da equipe há mais de um mês. A última vez que o zagueiro entrou em campo foi no empate em 1 a 1 contra o Mirassol, no dia 16 de julho, onde iniciou como titular.