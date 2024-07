Ceará define lista de prioridades na janela de transferência e deve contratar até cinco atletas

Liberado para contratar após quitar a dívida com o Yokohama FC, do Japão, referente a segunda parcela da aquisição do Saulo Mineiro, o Ceará definiu a lista de prioridades para reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esportes O POVO apurou que o clube trabalha para contratar até cinco atletas.

Entre eles, está o ponta-direita Lucas Rian, pertencente ao Matsumoto Yamaga, do Japão, que se destacou no Confiança pela Série C do Campeonato Brasileiro. A chegada do atacante, porém, não deve ser o único reforço para a posição de extremo no clube. O Ceará segue atento ao mercado e trabalhando para a contratação de outro PD.

Além do setor ofensivo, o Alvinegro de Porangabuçu planeja anunciar reforços na defesa. Um zagueiro deve ser contratado para substituir Jonathan, negociado com o Cruzeiro por R$ 8,25 milhões.